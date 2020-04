Emergenza Coronavirus, Gallera: "Pazienti Covid-19 messi nelle Rsa per liberare gli ospedali"

Giulio Gallera, assessore al Welfare e alla Sanità della Regione Lombardia, ha parlato in diretta a Rai 2, in collegamento con Che Tempo Che Fa: "Noi qui curiamo molto bene i nostri anziani, l'età media è alta: 82 anni per gli uomini, 85 per le donne. Qui il virus ha girato indisturbato in alcune aree, per fortuna non è stata colpita in modo così devastante l'intera regione. Abbiamo avuto un fungo atomico a Brescia, Bergamo e Lodi... Siamo la prima realtà del mondo occidentale che l'ha avuto, in percentuale Francia e Spagna hanno numeri più alti, abbiamo visto anche cosa è successo a New York: abbiamo retto bene".

Perché si è lasciato visitare i parenti anziani?

"Siamo stati i primi a imporre limitazioni ad accesso già a fine febbraio, dicendo alle strutture a inizio marzo, prima del Decreto, che avrebbero potuto chiudere alle visite. Io ascoltavo le voci dagli ospedali che dicevano: non riusciamo neanche a sbarellare dalle autoambulanze, abbiamo i Pronto Soccorso pieni. La gente moriva perché non si trovava un respiratore cui attaccarli né un letto. Per questo abbiamo spostato ben 2000 persone dagli ospedali, dando ad altrettanti cittadini la possibilità di avere una terapia intensiva. Li abbiamo messi nelle strutture specializzate, nei centri di riabilitazione e alle Rsa che avessero spazi separati".

Difficile accettare questa logica.

"No, perché non li abbiamo messi nelle stesse stanze né negli stessi reparti. La strategia nostra e del Lazio è la logica di cercare posti letto che non creassero commistioni, e queste non ci sono state".

Il direttore del Pio Albergo Trivulzio è sotto indagine. Che pensa del suo operato?

"Abbiamo nominato tempestivamente una commissione per questo, vogliamo massima trasparenza. Il dottor Calicchio, il Trivulzio e le relazioni che ci sono state portate dimostrano rispetto dei pazienti, poi lo verificherà la commissione".

Ma il 4 maggio si ricomincia regolarmente?

"La nostra posizione è sempre stata chiara, sono i titoli dei giornali che cambiano: rispettiamo le indicazioni della scienza. Logico che non riapriranno i luoghi di grande affollamento, e si farà opera di scaglionamento. C'è un tavolo nazionale sul tema, e credo che alcune posizioni le condivideremo col Governo: l'idea è riaprire con gradualità. Senza le condizioni adeguate di massima sicurezza non si riaprirà: tutti devono avere mascherine e guanti, dovrà essere misurata la temperatura con i termoscanner".