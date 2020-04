Emergenza Coronavirus, Gallera (Welfare Lombardia): "C'è ancora troppa gente a giro"

vedi letture

Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, non è soddisfatto dei dati delle ultime 24 ore (+1.262 per un totale di 60.314 positivi) in merito ai contagi da Coronavirus e lo ha palesato in conferenza stampa: "I dati sono aihimè non così soddisfacenti. Molti ci dicono che c'è ancora troppa gente in giro. Avete perfettamente ragione. I controlli li fanno le forze dell'ordine e la polizia locale. Sono loro che devono garantire il fatto che le quarantene vengano rispettate e la gente non esca di casa. Noi interloquiamo costantemente sia con gli amministratori locali sia con le prefetture affinchè siano molto capillari e rigidi nel fare tutto questo".