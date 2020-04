Emergenza Coronavirus. Gallera (welfare Lombardia): "Istituita commissione controllo Rsa"

L’assessore al welfare della Regione Lombardi Giulio Gallera ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle polemiche legate alle Rsa degli ultimi giorni: “Abbiamo ritenuto opportuno chiarire certi aspetti. Per prima cosa oggi il presidente ha firmato il decreto di nomina di una commissione sulle Rsa. La commissione di controllo analizzerà la mortalità interna alle Rsa, approfondirà le procedure messe in atto, le strategie di isolamento, di sorveglianza e dell’assistenza complessiva verso i pazienti. Vogliamo che questa commissione faccia una valutazione attenta, con indicazioni generali e sulle singole struttue, su ciò che è stato fatto e non è stato fatto. Assegnare le valutazioni ad un ente terzo ci sembra il modo migliore per fare una valutazione su questo tema”.