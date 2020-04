Emergenza Coronavirus. Gallinari: "Quando arrivano chiamate dall'Italia mi preparo al peggio"

Il cestista Danilo Gallinari in una lettera pubblicata su The Players' Tribune ha raccontato come sta vivendo questo periodo dall'altra parte dell'Oceano spiegando che ogni volta che riceve una chiamata dall'Italia teme di ricevere notizie negative: “Da circa un mese, ogni volta che mi squilla il telefono e vedo che la chiamata arriva dall'Italia mi preparo a ricevere brutte notizie e ultimamente il telefono squilla parecchio. Fa strano dirlo, ma sono fortunato perché la mia famiglia sta bene anche se sono preoccupato per mia madre che è in isolamento da sola a casa visto che mio fratello e mio padre sono bloccati a Denver, ma ha una casa grande e tutto lo spazio necessario. Però penso a chi si sente recluso nella propria abitazione, a chi fa fatica a vivere in un ambiente sano, alla sofferenza che ormai si vede dappertutto.Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per uscirne, non sarà certo domani o la prossima settimana, ma non durerà neanche all'infinito. - continua Gallinari parlando delle reazioni dei suoi compagni di squadra – I miei compagni a differenza mia non immaginavano l'impatto di questo virus sulla nostra vita, qui per lungo tempo non sono state date notizie a riguardo, solo quando ne ho parlato io hanno iniziato a farmi domande e mi sono trovato in mezzo allo spogliatoio a dare spiegazioni, ma nessuno sembrava preoccupato. Ora invece tutti conoscono questo virus”.