Emergenza Coronavirus. Gallinari: "Situazione seria, dobbiamo comportarci come una squadra"

"La situazione è seria: in Italia i cittadini devono comportarsi nella maniera giusta e seguire le regole del governo. Non è solo una questione politica o di ospedali: dobbiamo comportarci come una squadra". Danilo Gallinari non dimenticherà facilmente la scena di mercoledì sera alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, quando le squadre di Oklahoma Thunder e di Utah Jazz sono state fatte rientrare precipitosamente negli spogliatoi, quando la partita di NBA è stata improvvisamente annullata dopo l'ufficialità che Rudy Gobert, centro di Utah, era risultato positivo al Coronavirus. "Non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo - ha raccontato il giocatore al New York Times - Eravamo tutti sotto shock. Forse io lo ero un po' di meno degli altri, sapendo quello che sta succedendo nel mio paese", le parole riportate da Sky Sport.