Emergenza Coronavirus. Gallinari: "Temo per la mia famiglia. Lavoro per aiutare Lodi"

Gli Stati Uniti, dopo l’iniziale tranquiliità ostentata da DonaldTrump, hanno dichiarato l’emergenza nazionale per il Coronavirus. Tanti i nostri connazionali attualmente residenti e bloccati negli Stati Uniti. Fra di loro c’è anche Danilo Gallinari, giocatore di basket della Nazionale italiana e degli Oklahoma City Thunder in NBA. Il Gallo ha così parlato a la Repubblica: “Ho paura per i miei nonni, per la mia famiglia, per tutti. Come sto? Bene, restiamo a casa. La mia giornata? Colazione, pranzo e cena a orari regolari, negli intervalli faccio un po’ di allenamenti improvvisati. Per fortuna ho la mia fidanzata Eleonora. La priorità, in questo momento, è aiutare chi ha bisogno. Stiamo organizzando aiuti da inviare in Italia, agli ospedali di Lodi. Poi farò qualcosa anche per gli Stati Uniti”.