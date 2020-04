Emergenza Coronavirus. Gentiloni: "100 miliardi UE per sostenere la cassa integrazione"

Il commissario dell'Unione Europea all'Economia, l'italiano Paolo Gentiloni, ha parlato a Rai Radio 1 del fondo UE da 100 miliardi per le casse integrazioni nei paesi in difficoltà. "I 100 miliardi servono a sostenere schemi tipo cassa integrazione e cassa integrazione in deroga. In momenti di crisi e chiusura delle attività produttive, l'Europa viene in soccorso ai Paesi con questo fondo. Questa – riporta FanPage – è la prima risposta comune dei Paesi europei sul piano delle politiche di bilancio"