Emergenza Coronavirus. Germania, 32 club in ansia per il pagamento dei diritti tv

Ultima rata stagione prevista per 10 aprile, slitta a maggio

(ANSA) - ROMA, 16 APR - I club di calcio di Bundesliga e Bundesliga 2, 36 in tutto, stanno ancora aspettando la quarta e ultima rata del pagamento dei diritti tv per questa stagione, attualmente sospesa a causa dell'epidemia, che i titolari avrebbero dovuto versare il 10 aprile scorso. Lo rileva la rivista 'Kicker', ricordando che si tratta di circa 300 milioni di euro e che se venissero a mancare metterebbero a rischio i conti di una dozzina di squadre, almeno quattro delle quali in Bundesliga. Un portavoce di Sky ha reso noto all'agenzia Dpa che sono in corso contatti con la Lega calcio (Dfl) per trovare "soluzioni costruttive" per quanto riguarda i pagamenti dei diritti e la loro tempistica". Sempre secondo 'Kicker', è vicino un accordo con i media partner per il pagamento, che potrebbe avvenire il 2 maggio prossimo. Le squadre della Bundesliga hanno già cominciato a lavorare, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, in vista della ripresa del campionato, che dovrebbe essere decisa la prossima settimana per l'8 o il 15 maggio prossimi. (ANSA).