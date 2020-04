Emergenza Coronavirus. Germania, il bollettino: oltre mille nuovi positivi. 110 decessi in 24h

Il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa tedesca che monitora l’andamento del Coronavirus in Germania, ha confermato più di mille nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, portando così a 155.193 i casi nel Paese. Sono invece 110 i decessi in un giorno, per un totale di 5.750 confermati dalle autorità tedesche. Ha superato quota 114mila, invece, il numero delle persone guarite dal Covid-19 in Germania.