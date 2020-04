Emergenza Coronavirus. Germania, Merkel: "No ai viaggi in Europa. Troppo presto"

La Germania riapre, anche se con grande cautela, chiese, musei e parchi giochi ma le regole di distanziamento di 1,5 metri resteranno valide fino al 10 maggio. La Cancelliera Angela Merkel ha parlato in conferenza stampa: "La questione se si può viaggiare in Europa non è all'ordine del giorno. È ancora troppo presto anche alla luce del fatto che il lockdown in altri Paesi come ad esempio la Francia, è ancora duro. Abbiamo raggiunto molto nelle ultime settimane. Siccome non c'è un vaccino né un farmaco, dobbiamo continuare a cercare di rallentare la diffusione. Dobbiamo lavorare a diminuire il numero dei contagiati".