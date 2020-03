Emergenza Coronavirus. Giappone, il rinvio delle Olimpiadi costerebbe quasi 6 miliardi di dollari

Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo di un anno potrebbe costare circa 5,8 miliardi di dollari. La stima è di Katsuhiro Miyamoto, professore emerito alla Kansai University, esperto in economia dello sport, come rivela il broadcaster internazionale Nhk-World Japan sul proprio sito. Miyamoto afferma che per mantenere e riparare le strutture come gli stadi e prepararsi nuovamente ai Giochi occorreranno 3,8 miliardi di dollari.