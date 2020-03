Emergenza Coronavirus. Giappone, l'organizzazione per l'Olimpiade di Tokyo 2020 va avanti

La preparazione delle Olimpiadi di Tokyo andrà avanti regolarmente, malgrado la nuova classificazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità che da ieri usa il termine "pandemia" per definire la diffusione del Coronavirus a livello globale. Lo ha detto il portavoce del governo Yoshihide Suga durante una conferenza stampa, affermando che l'interpretazione delle autorità sanitarie internazionali non cambia i piani sul normale svolgimento dei giochi estivi. Dello stesso avviso è la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che - interpellata dalla stampa - ha detto che "la cancellazione delle Olimpiadi è inimmaginabile", ammettendo tuttavia che la nuova definizione di pandemia da parte dell'Oms potrebbe avere un impatto sui Giochi. Gli organizzatori di Tokyo 2020 sostengono che la decisione finale spetta al Comitato internazionale (Cio), in stretto contatto con la Oms e l'esecutivo giapponese. La data di inizio delle Olimpiadi di Tokyo e' prevista per il 24 luglio, con durata fino al 9 agosto.