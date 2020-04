Emergenza Coronavirus. Giappone, niente campionato di baseball fino a tutto maggio

vedi letture

Rinviata ancora la partenza del campionato giapponese di baseball, in assenza di date certe sulla ripartenza delle attività del Paese. Il calendario è stato ulteriormente assottigliato, senza partite tra Central e Pacific League, e ridotto da 143 a 125 partite di regular season, in considerazione della decisione assunta in videoconferenza di non partire sicuramente prima della fine di maggio. Il via, inizialmente previsto per il 20 marzo, era già stato posticipato prima al 10 e poi al 24 aprile, fino alla decisione attuale di aspettare a fissare una data.