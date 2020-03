Emergenza Coronavirus. Ginnastica, cancellate le finali di Coppa del Mondo della tappa azera

vedi letture

A causa dell'emergenza Coronavirus il Governo dell'Azerbaijan ha dichiarato lo stato di calamità cancellando tutti gli eventi sportivi in programma comprese le finali della penultima tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica – dove erano in corsa per vittoria e pass olimpico le italiane Vanessa Ferrari e Lara Mori – previste per domenica mattina.