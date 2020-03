Emergenza Coronavirus. Ginnastica, la Federazione stoppa tutte le gare fino al 1° maggio

La Federazione Ginnastica d'Italia va oltre la data fissata, al momento, dal Governo per la ripresa delle attività sportive (ovvero il 3 aprile) e decide che a causa dell'emergenza Coronavirus tutte le gare in programma fino al 1° maggio sono rinviate a data da destinarsi. Fra queste spiccavano gli Assoluti Italiani di ginnastica artistica in programma il 18-19 aprile a Eboli in Campania.