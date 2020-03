Emergenza Coronavirus, giorno nero per la Spagna: 769 decessi, 7.877 nuovi casi

Giornata nera per la Spagna: sono 769 i decessi di soggetti affetti da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto per il Paese iberico, che in totale arriva a 4.858 morti. I nuovi casi di soggetti positivi sono 7.877, per un totale di 64.059 casi confermati. Buoni i numeri dei guariti: 2.342 nell'ultima giornata. A livello di letalità, la Spagna si conferma comunque il secondo Paese più colpito al mondo dopo l'Italia.