Emergenza Coronavirus. Gli Stati Uniti congelano i movimenti delle truppe militari all'estero

Il capo del Pentagono, Mark Esper, ha firmato un ordine per bloccare tutti i movimenti delle truppe USA all'estero per 60 giorni per la pandemia di Coronavirus. Lo riferisce la Cnn citando tre fonti della difesa americana. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 90 mila militari, fra truppe in partenza o di ritorno.