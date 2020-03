Emergenza Coronavirus. Gli Stati Uniti studiano pacchetto di aiuti per le famiglie

Gli Stati Uniti studiano un piano di aiuto per permettere alle famiglie di far fronte all’emergenza Coronavirus. Come dichiarato alla Fox dal segretario al Tesoro USA Steve Mnuchin, il Congresso per il momento sta discutendo un pacchetto di aiuti che prevede un pagamento diretto in un’unica soluzione per o contribuenti americani di 3.000 dollari per una famiglia media di quattro persone.