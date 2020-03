Emergenza Coronavirus, gli U2 dedicano una canzone all'Italia: "A voi, che l'avete ispirata"

"Per gli italiani, che l'hanno ispirata. E per gli irlandesi". Nel giorno di San Patrizio, patrono della loro terra d'origine, gli U2 hanno pubblicato su Instagram una canzone "dedicata a chiunque sia in difficoltà nel giorno di San Patrizio e nonostante tutto continua a cantare. Ai dottori, alle infermiere, a chi assiste le persone malate, a chi è impegnato in prima linea". Bono Vox conferma ancora una volta la sua straordinaria sensibilità ai temi di carattere sociale.