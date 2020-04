Emergenza Coronavirus. Gli USA brevettano una terapia progettata in Italia

La lotta al Coronavirus negli USA punta tutto sul lavoro portato avanti in Italia. Stando a quanto riportato da Repubblica.it, infatti, nelle ultime ore è stato depositato a Washington è stato depositato il brevetto di una terapia progettata in Italia nei laboratori dell’Università di Camerino dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Giacomo Rossi. Attesi entro un mese i primi risultati con alcuni ospedali nordamericani e canadesi che si sono già messi in lista per accedervi.