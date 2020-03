Emergenza Coronavirus, gli USA sorpassano l'Italia nella conta ai positivi

Gli Stati Uniti d'America hanno sorpassato in questi minuti l'Italia nel conto dei positivi al Coronavirus. 265 i contagiati in più rispetto al Belapese, con molti meno morti: sono solamente 1163 i deceduti a causa del CoVid in USA, anche se è lecito credere che il virus sia in una fase molto anteriore rispetto a quanto visto in Italia.