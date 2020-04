Emergenza Coronavirus. Governatore Lombardia: "Giusto iniziare a organizzare la riapertura"

vedi letture

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, dopo l’intervento in consiglio regionale, ha parlato a SkyTg24: “Possibile nuova ondata di contagi con la riapertura del 4 maggio? Sono sempre stato rigoroso, non superficiale nell’affrontare il problema. Credo sia necessario iniziare a pensare ad una riapertura, mancano 19 giorni a quella data quindi possiamo pensare a dei miglioramenti. Se fra 19 giorni le condizioni saranno come ci auspichiamo e avremo il consenso delle autorità scientifiche servirà ricominciare. Ma non lo si può fare dall’oggi al domani, senza limiti e senza condizioni. Dobbiamo iniziare ad organizzare una ripresa graduale che tenga conto della necessaria convivenza col virus. Come potranno organizzarsi le famiglie in smart working, lavorando distribuiti su 7 giorni? Chi è in smart working potrà gestire meglio il problema, per gli altri serviranno servizi aggiuntivi per gestire i figli, le scuole rimarrebbero comunque chiuse. Per questo dico che bisogna iniziare ad organizzare, per attivare i servizi necessari al nuovo stile di vita. Screening sierologico per arrivare al patentino? Per ora avremo solo uno screening che dirà chi ha gli anticorpi e chi no, quindi chi ha affrontato la malattia e chi no. Il patentino secondo gli scienziati potrà arrivare dopo ulteriore sperimentazione di 2-3 settimane. I malati a casa che non sanno se hanno superato l’infezione? Finita la quarantena, dovranno necessariamente essere sottoposti al tampone. I dettagli sul dove e come li stabiliremo. Il problema del tampone è che oggi noi abbiamo i reagenti per fare quelli che facciamo, oltre non possiamo andare. Domani dovremo annunciare la partenza di questa fase, di avvicinamento alla riapertura. Road map delle aziende che riapriranno? Tutte le attività produttive possono essere decise esclusivamente dal governo”.