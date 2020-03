Emergenza Coronavirus, governatore New York: "Lavoratori non essenziali a casa"

“Tutti i lavoratori non essenziali devono stare a casa”. Lo stato di New York, attraverso il suo governatore Andrew Cuomo, annuncia misure restrittive per i suoi cittadini. A partire da domenica sera, tutti i cittadini non impiegati in servizi essenziali per la comunità dovranno sospendere la propria attività lavorativa. “Ci saranno problemi economici - ha spiegato Cuomo - ma me ne assicuro la piena responsabilità”.