Emergenza Coronavirus, Governatore Toscana: "Mascherine gratis, c'è paura per il futuro"

Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha parlato a RaiNews24 per quella che è la situazione della sanità. "Si è troppo risparmiato, con il personale che aveva dei tetti di spesa assurdi. Il personale è stato demotivato, la sanità privata è andata avanti in questo periodo. Molti nuovi laureati facevano richiesta per il privato, rinunciando alla libera professione. Tutti segnali di un cedimento pesantissimo. Il territorio ne ha sofferto, nelle RSA ci sono 150 persone affidate a 4 infermieri. Avremo dei punti davanti ai supermercati e nelle farmacie: tutto gratuito, i cittadini devono sentire le istituzioni vicine. Se è prevenzione primaria è giusto che venga dato a tutti. C'è tanta disperazione in giro, c'è paura per il futuro. Anche famiglie tranquille si domandano come andrà a finire, una volta che è tutto finito".