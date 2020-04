Emergenza Coronavirus. Governatore Veneto: "Possibili alcune riaperture prima del 4 maggio"

Il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa, ha parlato dell’utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini e delle misure in vista della fase 2: “La mascherina salva la vita, è inutile piangere poi perché devi essere ricoverato o i familiari stanno male. Le mascherine salvano la vita, quindi invito tutti a utilizzarle coprendo bene naso e bocca, le due vie di ingresso del virus oltre agli occhi. Insisto perché siamo preoccupati, vogliamo avere meno cittadini ricoverati. Ci arrivano un sacco di richieste, in casa si può non usarla, è una scelta personale, ma fuori di casa va utilizzata. Capisco che dia fastidio, ma dobbiamo abituarci. La Lombardia che vuol riaprire il 4 maggio? Per quella data credo che dovremo essere tutti pronti, ovviamente con dispositivi e regole di sicurezza per aprire. Detto questo non escludo che alcune attività possano essere messe in una griglia di partenza un po' prima, ma la dead line resta fissata al 4 maggio. Parlando di riaperture pensiamo ai cittadini sani dotati di tutti i dispositivi di protezione. Domani parti sociali e mondo del lavoro si incontreranno con la Regione a un tavolo per confrontarci sulla bozza che abbiamo preparato, per avere un protocollo comune. Poi dal 4 se non prima si possano avere indicazioni e certezze dal Governo".