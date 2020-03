Emergenza Coronavirus, Gualtieri: "Sospeso il patto di stabilità in Europa"

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha parlato ai microfoni di Rai1 del Coronavirus. “Ha un impatto sull’economia molto forte, non nasce come una crisi economica. Ha una natura globale, non è un evento di un singolo paese, quindi chiama tutti a mettere in campo delle risposte nuove, senza precedenti. Dobbiamo trovare una risposta comune a livello europeo e livello internazionale. È stata consentita la massima disponibilità, tutte le regole del patto di stabilità sono sospese non solo per il sistema sanitario, ma anche a sostegno dell’economia. Tutte le spese vanno fatte, poi a livello comune bisogna aiutare i singoli paesi”.

Seguiranno altri interventi?

"Sì, ma con questo abbiamo messo delle basi molto solide per affrontare questa emergenza. Abbiamo finanziato tutti gli ammortizzatori sociali. Nessuno deve perdere il posto di lavoro, abbiamo allargato gli strumenti della cassa d'integrazione, anche per chi ha 1-5 lavoratori. Un blocco cospicuo che ha nove settimane, siamo coperti".