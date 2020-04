Emergenza Coronavirus. Guerra (OMS): "Covid un mostro. Ancora troppe incognite"

vedi letture

Ranieri Guerra, Direttore Vicario dell'OMS, ha parlato a Corriere.it. Queste le sue parole più importanti: "Convivere con il virus significa cercare un adattamento progressivo con un germe nuovo sperando che nel tempo diventi meno aggressivo. Purtroppo questo è un ospite molto scomodo e non cederà. Soltanto ora stiamo cominciando a comprendere come funziona. Siamo passati dall’ipotesi di influenza pesante ad una realtà molto diversa. Il virus attacca l’intero sistema, non solo i polmoni, arriva nell’endotelio vascolare, è causa di patologie neurologiche importanti, attacca selettivamente in base a età e sesso. Non abbiamo idea di cosa altro possa causare, lo scopriamo giorno per giorno. È un mostro".