Emergenza Coronavirus. Guerra (OMS): "Strana euforia in giro. Il virus è ancora fra noi"

vedi letture

Il vicedirettore dell'OMS Ranieri Guerra ha parlato nell'ambito di un incontro promosso dall'ambasciata italiana a Londra soffermandosi sulla Fase 2: “Vedo una strana euforia in questi giorni, un sollievo ingiustificato con troppa gente in giro. Il virus infatti continua a circolare e c'è la prospettiva concreta di un secondo picco dei contagi se si allenteranno troppo le misure collettive di contenimento, specialmente quelle sul distanziamento fisico, finora applicate in Italia e in altri Paesi. Le conseguenze si potrebbero vedere in 2-3 settimane”.