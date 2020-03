Emergenza Coronavirus. Hannover, il ds Zuber: "Daremo i nostri giocatori il miglior supporto"

Due giocatori dell'Hannover positivi al COVID-19: si tratta di Timo Hübers e Jannes Horn. Sul sito ufficiale del club tedesco troviamo le parole del direttore sportivo del club Gerhard Zuber: "Il contatto diretto con i giocatori in quarantena non possibile, ma useremo tutte le opzioni per fornire ai nostri professionisti il miglior supporto possibile. La situazione per i soggetti coinvolti non è facile, ma ovviamente la salute di tutti ha la massima priorità".