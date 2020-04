Emergenza Coronavirus, i 4 punti del Ministro Speranza: "Ecco a cosa serve l'APP immuni"

E' possibile una ripartenza dell'Italia divisa per regioni? E' una delle domande poste quest'oggi al Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Radio Capital. "Già oggi - ha detto - ci sono differenze tra Regioni perché i presidenti di Regione hanno elementi di autonomia. Il prezzo più alto è stato pagato da alcune regioni del centro-nord, mentre nel mezzogiorno d'Italia è stato contenuto piuttosto bene", ha detto Speranza che poi ha elencato i quattro punti su cui si sta concentrando in questo momento il suo Ministero per fronteggiare il COVID-19.

1) "Sul piano sanitario, rafforzare la rete di assistenza territoriale e sono previsti nuovi fondi nel prossimo DL".

2) "I Covid-hospital specializzati. Abbiamo bisogno di strutture specializzate perché gli ospedali misti moltiplicano il contagio. Investiremo risorse per strutture ad hoc", ha detto Speranza.

3) "L'APP immuni ci può aiutare ad essere più veloci, può aiutarci a essere più veloci nel tracciare le persone. Le relazioni strette di questi casi positivi devono essere messi in quarantena. E poi questa APP può servire per legare le persone positive che restano a casa alla struttura sanitaria, al medico. E' meglio che questa persona resti a casa se non è particolarmente grave, ma deve avere un rapporto costante con le strutture sanitarie".

4) "L'utilizzo razionale e intelligente dei tamponi che sono a disposizione. Noi stiamo facendo partire in tutto il paese un test di sieroprevalenza che ci darà la fotografia della situazione".