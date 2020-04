Emergenza Coronavirus. I campionati italiani di scherma rinviati in autunno

vedi letture

I Campionati italiani olimpici e paralimpici di Scherma che erano previsti dal 4 al 7 giugno al PalaVesuvio di Napoli, sono stati spostati al prossimo autunno, con data ancora da definire. La decisione è arrivata dopo la sospensione dell'attività agonistica sul territorio nazionale fino al 31 agosto decisa dal Consiglio federale della Federscherma per l'emergenza legata al Covid-19. "Sarà la grande occasione per ripartire - spiega Diego Occhiuzzi, organizzatore dei Campionati con l'Associazione Milleculure, che presiede insieme a Patrizio Oliva - ma ora la priorità è la tutela della salute di tutti, l'emergenza Covid-19 ci obbliga a rimandare l'evento a cui stavamo lavorando da tempo e con grande passione. Ma siamo già al lavoro per la nuova pianificazione della manifestazione che porterà a Napoli i migliori interpreti della disciplina. Quando l'emergenza sarà passata saremo di nuovo in pedana con un grande evento, la prova che anche attraverso lo sport ripartiremo e torneremo a sorridere. Nel frattempo, lavoro, programmazione e un ringraziamento alle aziende del territorio che hanno mostrato vicinanza alla manifestazione".