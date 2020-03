Emergenza Coronavirus, i campioni del mondo 2006 in campo con la Croce Rossa

Cannavaro lancia campagna con altri azzurri 'vinceremo ancora'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - I Campioni del mondo 2006 scendono di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana e aiutare l'Italia in emergenza Coronavirus. L'iniziativa si chiama 'Be Champion against Covid 19-Uniti, vinceremo ancora'. Al momento sono stati raccolti 116.820 euro su un obiettivo prefissato di 1 milione di euro. Una campagna lanciata dall'ex capitano Fabio Cannavaro con gli altri azzurri: "Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla @CroceRossaItaliana per aiutare il nostro Paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!" (ANSA).