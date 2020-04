Emergenza Coronavirus. I dati Coldiretti: Pasqua solitaria per un italiano su 10

Sarà una Pasqua in solitudine per quasi un italiano su dieci (9%) costretto a consumare da solo il tradizionale pranzo, magari collegandosi in videochiamata con parenti o amici. È quanto emerge da una analisi Coldiretti: "Il numero delle persone a tavola per la festa sarà in media di poco superiore alle 3 per ogni casa con le mega riunioni di famiglia con zii, cugini, parenti e amici che restano un ricordo del passato".