Emergenza Coronavirus, i dati dal Regno Unito: 684 morti e 5.386 nuovi casi in 24 ore

Aggiornamento dal Regno Unito. Secondo i dati forniti dal Department of Health and Social Care, sono stati 684 i decessi riferibili al contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore: il totale dei morti dall’inizio della pandemia sale così a 19.506. È di 143.464 invece il totale dei casi Coronavirus confermati in UK, con un incremento giornaliero di 5.386 nuovi contagiati.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.

444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.

As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh

