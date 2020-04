Emergenza Coronavirus, i dati dal Regno Unito: 759 morti e 4.451 nuovi casi in 24 ore

Si fa sempre più pesante il bilancio dei decessi nel Regno Unito. Secondo i dati forniti dal Department of Health and Social Care, sono stati 759 i decessi riferibili al contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore: il totale dall’inizio della pandemia sale così a 18.100. È di 133.495 invece il totale dei casi Coronavirus confermati in UK, con un incremento giornaliero di 4.451 nuovi contagiati.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020