Emergenza Coronavirus, i dati dalla Francia: oltre mille morti in un giorno. 90 mila contagiati

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus anche in Francia. Secondo i dati diffusi da Jérôme Salomon, direttore generale della sanità, il bilancio totale dei decessi sale a 13.197: di questi 8.598 in ospedale e 4.599 in casa, con un incremento complessivo di 987 vittime nelle ultime 24 ore. I casi attuali in Francia di contagio da Covid-19 sono 90.676: l'aumento rispetto a ieri è di 4342 nuovi contagi.