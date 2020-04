Emergenza Coronavirus. I negozi e le attività produttive che riapriranno domani

Fino al 3 maggio oramai è chiaro che dovremo rimanere a casa. Il presidente del Consiglio Conte, però, nel suo discorso di venerdì scorso ha comunicato la decisione di riaprire alcune attività commerciali a partire da domani, martedì 14 aprile. Eccole

Negozi: Librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati

Attività produttive: silvicoltura, attività forestali, realizzazione di computer, cura e manutenzione del paesaggi, opere idrauliche, commercio all’ingrosso di carta e cartone.

Esistono però alcune eccezioni dovute a delle scelte delle varie regioni. Come riporta Corriere.it in Lombardia e Piemonte, ad esempio, non sarà consentita la riapertura di librerie e cartolerie. In Emilia-Romagna, nelle province Piacenza e Rimini, restano sospese le attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati.