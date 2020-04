Emergenza Coronavirus. I numeri in Spagna: i casi positivi sono quasi 150 mila

vedi letture

La Spagna come noto è uno dei paesi più colpiti dall’epidemia da Coronavirus. E i numeri odierni continuano ad essere alti: i contagiati nelle ultime 24 ore sono cresciuti di 610 unità, così come il numero dei decessi è salito a 14.555 (+743 rispetto a ieri). In totale, i casi positivi in Spagna sono 146.690, i guariti 48.021.