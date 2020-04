Emergenza Coronavirus. Idea della FIPE: famiglie al ristorante grazie ad una liberatoria

vedi letture

Bar e ristoranti scaldano i motori in vista di una riapertura, a breve, nella fase due dopo il periodo del lockdown per l'emergenza coronavirus. Nel "cantiere" della ripartenza, in attesa di un via libera calibrato in base ai dati epidemiologici del coronavirus - riporta corriere.it - i titolari degli esercizi pubblici già da ora sono a lavoro per formulare ipotesi su come riorganizzare lo spazio nei locali, come garantire la sicurezza dei clienti e l'igiene pubblica senza dimenticare i problemi fiscali che sono ancora sul tappeto. "Tra le tante possibilità ipotizzate e a cui stiamo pensando - dice il direttore del centro studi della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) Luciano Sbraga - una soluzione potrebbe essere una «liberatoria» nel caso al ristorante dovessimo trovarci di fronte a clienti che si presentano, ad esempio, come nuclei di famiglie".