Emergenza Coronavirus, ieri 250mila persone controllate: 5.402 multe e 49 denunce

Le forze di polizia proseguono in tutta Italia i controlli sul rispetto delle misure anti contagio da Coronavirus. Ieri sono state eseguite verifiche su 243.224 persone e 89.773 tra esercizi e attività commerciali. Sul totale delle persone controllate, 5.402 si sono viste contestare sanzioni amministrative, 49 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione e 18 per violazione dei divieti di allontanamento dall'abitazione legati alla quarantena. Per quanto riguarda i titolari degli esercizi commerciali, 119 sono stati sanzionati; 36 i provvedimenti di chiusura. Lo riporta Sky.