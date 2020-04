Emergenza Coronavirus, ieri a Milano 12mila controlli e 487 multe

vedi letture

Proseguono i controlli in Italia per ridurre al minimo gli spostamenti, specie in queste giornate di feste. Nella giornata di ieri, nel Comune di Milano, sono state controllate 12mila multe con le forze dell'ordine che hanno effettuato 487 verbali. Come riporta Sky Tg24 sono stati controllati anche 1704 esercizi commerciali.