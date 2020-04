Emergenza Coronavirus. Ieri in Inghilterra 18mila tamponi. In Italia ne sono stati fatti 61mila

La divergenza di numeri fra l’Italia e gli altri paesi del mondo, fin dalle prime avvisaglie di pandemia, è appara evidente. Il numero di test e tamponi effettuati, in tal senso, può provare a dare qualche minima spiegazione: secondo la BBC in Inghilterra nella giornata di ieri sono stati fatti in totale 18.665 tamponi (16.166 a pazienti degli ospedali e lavoratori a rischio, 2.323 a operatori sanitari, 176 a casi specifici per studiare la diffusione del virus), con l’obiettivo di arrivarre a 25mila totali giornalieri entro fine mese. Un numero in fortissima controtendenza con quanto succede in Italia: solo nella giornata di ieri, il nostro sistema sanitario ha processato 61mila tamponi. Ovvero più del triplo rispetto a quanto succede in Inghilterra.