Emergenza Coronavirus, il Barcellona dona 30mila mascherine

Il Barcellona scende ancora in campo per far fronte all'emergenza COVID-19. Il virus è arrivato anche in Spagna e il club blaugrana, riporta il sito ufficiale con un comunicato, attraverso la sua Fondazione consegnerà al Dipartimento della Salute della Generalitat de Catalunya un totale di 30mila mascherine.