Emergenza Coronavirus, il basket in Giappone si ferma definitivamente. La lega assegna il titolo

Arrivano le prime sospensioni definitive. Non solo l'Italrugby, con un comunicato, ha annunciato in queste ore la conclusione anticipata del campionato. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la B.League, ovvero la lega professionistica di pallacanestro del Giappone.

Assegnato il titolo alle squadre che, prima della sospensione, erano in vetta alle classifiche, bloccate le retrocessioni e promozioni limitate a due squadre. Questa la decisione della lega giapponese che ha motivato così la decisione: "Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la stagione, ma a causa della diffusione della nuova infezione da coronavirus abbiamo dato massima priorità alla salute mentale e fisica dei nostri giocatori e tifosi e abbiamo deciso di annullare tutte le partite in questa stagione. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che hanno atteso con impazienza la ripresa delle partite".