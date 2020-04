Emergenza Coronavirus. Il basket prova a finire l'Eurolega: "Finali a 8 o a 16, ma entro agosto"

Jordi Bertomeu, presidente e CEO di Euroleague basketball, vuol provare a terminare le due massime competizioni continentali, ovvero Eurolega e Eurocup: “Riteniamo di non poter giocare dopo la fine di luglio, perché comprometterebbe la stagione successiva. Vorremmo mantenere la formula attuale, con le 6 gare restanti, poi playoff e Final Four, ma siamo pronti a cambiare in corsa. Per prima cosa comunque servono garanzie sulla salute”. Nello specifico, spiega il Corriere della Sera, Bertomeu starebbe pensando ad una fase finale direttamente, con otto squadre impegnate oppure 16 e gare a eliminazione diretta.