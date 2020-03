Emergenza Coronavirus. Il bel segnale da Wuhan: nelle ultime 24h un solo nuovo contagio

Nelle ultime 24 ore, spiegano diversi media nazionali ed internazionali, a Wuhan c’è stato solamente 1 nuovo caso di positività al Coronavirus. Una notizia importantissima e incoraggiante che arriva dall’epicentro iniziale della pandemia legata al Covid-19 in Cina. Visti questi miglioramenti generali, quasi 4000 fra medici e infermieri stanno lasciando la provincia dell’Hubei per tornare nelle proprie città d’origine. Insomma la normalità sembra che stia davvero tornando a Wuhan, dove nelle prossime ore riprenderanno anche le funzioni pubbliche fra cui i matrimoni. Da segnalare le nuove misure preventive: chi arriva nella provincia, dovrà andare in quarantena per evitare nuovi secondi picchi di contagio.