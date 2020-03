Emergenza Coronavirus, il bergamasco Martina: "Straordinaria reazione, siamo tutti a casa"

vedi letture

Il parlamentare bergamasco del Pd - nonché ex ministro delle politiche forestali - Maurizio Martina, ha parlato ai microfoni di La7 su quel che sta succedendo in città. "La gente sta reagendo in maniera straordinaria, qui i divieti sono stati tutti osservati. Non ci sono problemi, certo siamo nel cuore di uno dei territori più attaccati da questa situazione. Stiamo vivendo una realtà completamente nuova, la cosa straordinaria è la reazione, composta ma intransigente di tutti. Si sta cercando, chiunque per come può, di rispondere. Dobbiamo fare un plauso ai cittadini, è un qualcosa di incredibile, stiamo cercando di dare una mano tutti, chi con scelte, chi rimanendo a casa. Qui è da giorni che, con la nostra quota di responsabilità, stiamo lavorando su questo punto. Se fermiamo imprese e impianti non è facile, ma penso che bisognerebbe fare una riflessione operativa per alcune zone - penso in particolare la Lombardia - in cui questo fermare è ancora sul tavolo. Poi bisogna pensare ai settori indispensabili, perché ci sono alcune situazioni ancora non sicure al 100%. Non capisco perché regione Lombardia non ha esplicitato chiaramente la questione delle produzioni non indispensabili. C'è questo tavolo di lavoro in questi minuti a Palazzo Chigi, io spero e credo che da lì debba esserci una linea comune".