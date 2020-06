Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 19 morti in 24h, +50 contagiati

Sono stati effettuati 3.572 tamponi in Lombardia nelle ultime 24 ore e individuati 50 nuovi positivi al COVID-19. Attualmente, i positivi in Regione sono 20.861, 135 in meno rispetto a ieri. Il numero di guariti sale di 166 persone (52.026 il totale).

Nelle ultime 24 ore sono morte 19 persone affette da coronavirus per un totale di 16.131 decessi dall'inizio dell'epidemia. In basso i grafici.