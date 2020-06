Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 29 morti in 24h, +237 contagiati

La Regione Lombardia ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 11.355 tamponi e individuati 237 nuovi positivi al COVID-19.

Il numero degli attualmente positivi è 20.224, 31 in meno rispetto a ieri in virtù dei 239 guariti e dei 29 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia, in Lombardia sono morte 16.172 persone affette da Coronavirus. In basso i grafici.