Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 94 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 609 i nuovi positivi nella Regione Lombardia, a cui vanno aggiunti 25 casi che non appartengono alle ultime 24 ore ma che non erano stati rendicontati in precedenza. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino regionale, che fa registrare anche 94 nuovi decessi tra le persone affette da COVID-19 per un totale di 14.939 morti dall'inizio dell'epidemia.

Cala ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie: -80 ricoverati in terapia intensiva, -146 ricoverati non in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 10993 tamponi.